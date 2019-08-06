埤頭福峰酒廠氣爆 4人輕重傷

2019-08-06

〔記者顏宏駿、張聰秋、陳冠備／彰化報導〕彰化縣最大的民營酒廠「福峰製酒」，昨天上午驚傳氣爆意外，造成員工二重傷、二輕傷，廠內鍋爐和儲油槽炸到變形，連廠房屋頂也炸出一個大洞，爆炸原因正由警方調查中。

屋頂炸出大洞 鍋爐和儲油槽變形

氣爆意外發生於昨天上午十點左右，埤頭消防隊獲報趕抵現場，廠房的一座鍋爐和儲油槽被炸得扭曲變形，並爆炸第一時間引發火焰，是否為鍋爐引爆還待進一步調查。而這起意外造成四名員工輕重傷，其中四十九歲洪姓男員工和卅九歲張姓男員工，全身分別有七十五％、四十六％的二度燒燙傷，傷勢較嚴重，仍在加護病房救治中。

兩聲爆炸 火團在強大氣流後竄出

而傷勢較輕的吳姓員工（卅九歲）表示，事發前他在休息區休息，離釀酒區約十五公尺遠，突然聽到一聲爆炸，他趕緊站起，又聽到一聲爆炸，立刻感受一陣強大氣流往他身上衝過來，他被震倒在地，接著一團火焰撲面而來，情急之下他用手擋住臉部，等衝擊過後，就看到一名同事從爆炸區爬出，狂喊：「救我！」他立即拿水管幫他降溫，並呼叫員工幫忙叫救護車。

他說，到職四年多，釀酒機器操作正常，釀酒桶也沒發生故障過，昨天一如往常，當時他再兩分鐘後準備接班，未料會發生爆炸，驚呼躲過一劫，不過很擔心同事安危。

民營酒廠 產品列彰化十大伴手禮

「福峰製酒」創立於二○○五年，原本由前立委邱創進擔任董事長，為彰化縣知名酒廠，其產品曾獲選為縣府舉辦「彰化十大伴手禮」，該公司前年還榮獲彰化縣政府甄選「幸福企業一星獎」。

「福峰製酒」的董事長蕭明仁昨天曾到現場關心情況，但遇到記者採訪隨即「快閃」。由於蕭明仁在兩年前從曾代表資方，在立法院強力反對「一例一休政策」，還語出「台灣哪裡有勞工過勞死？如果有，是勞工本身就有病。」引發輿論撻伐。對於昨天意外，他只表示：「一切交由警方處理！」

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