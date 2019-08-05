拜狐仙女友天天要 他嚇到分手還挨告

2019-08-05

〔記者鮑建信／高雄報導〕男子被女友性需索到受不了，還挨告！

女以名譽受損 求償50萬

被高雄醫學大學退學的男子阿欽，與家中供奉泰國狐仙的女網友小玉（皆化名）首次見面即上床，阿欽發現小玉索求無度，每天要到她家報到解決性需求，終因不堪負荷分手，卻被以名譽受損等理由求償50萬元，橋頭地方法院認為是男女分手後言語上的嚴重齟齬，尚未達侵權行為，日前判阿欽勝訴。

未達侵權行為 男勝訴

自認事業有成的熟女小玉指出，2017年12月間與某中醫師分手後，網路認識阿欽及另位台北榮總醫師，阿欽謊稱是高雄醫學大學外科系七年級生，目前是實習醫生，表現得很有誠意，並以結婚為前提和她交往。

去年1月，她去拜會泰國國師，豈知神棍功力不足，竟說阿欽是真命天子，對她很好且事業有成，並願意花錢寵愛她，因而放棄與北榮醫師交往機會。

小玉說，自泰國回台當晚，即在住處遭阿欽強迫發生性行為，後因顧及他是高醫實習醫生，所以未提告訴，事後才知對方不但有前科還劈腿，甚至交往1個月後，發現阿欽給的地址也是假的，並被高醫大退學，她想要分手，卻遭辱罵「妳常帶一堆男人回去睡覺」、「妳髒不髒啊」等語，還不斷傳訊息要約她發生性關係，導致其名譽權及尊嚴遭受嚴重踐踏，請求精神撫慰金50萬元。

阿欽則稱，小玉約他首次見面，就藉口洗澡後全身僅披掛浴袍，當天即發生性關係。交往期間她每日瘋狂傳Line訊息，表達性需要極為強烈，要求他每天都必須到她家裡解決性需求。

他不堪其擾，又無法滿足對方索求無度的性慾，就以工作為由拒絕性邀約，未料幾天未去即遭恐嚇稱若要分手，就以匿名方式散佈訊息讓他名譽掃地，並威脅他無法完成學業。

又說，小玉家中供奉泰國狐仙、邪神，以宗教名義欺騙信徒高價購買結緣品，又以網路交友方式，以感情騙取對方信任後任其發洩性慾，進而要求高單價供養食宿，他堅決否認侵害其人格權。

法官根據兩造Line對話紀錄，發現交往期間曾感情融洽、言詞濃情密意，分手後則有言語上嚴重齟齬，用語均十分犀利，尚難認定構成侵權行為，判小玉敗訴，可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法