甩巴掌踹飛5歲女兒 險引暴動 狠父送辦

2019-08-05

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣西螺鎮一名5歲女童前晚與家人外出，父親不滿女童哭鬧，突然甩她耳光，走出中庭又被父親猛踹，女童小小身軀根本無法承受父親猛踢的力量，一度飛摔倒地，放聲大哭，施暴影像被PO網，網友獲悉消息，開始串連聚集女童住處想為她討公道，所幸警方及時告誡並勸離民眾，未讓事端擴大。

可憐女童被安置

雲林縣政府社會處副處長陳怡君表示，女童經送醫檢查，身體並無外傷，健康情況還好，已聲請暫時保護令，安置在安全的地方；女童父親則被警方依家暴及兒少法移送雲林地檢署偵辦。

家暴案發生在前晚7點多，女童跟著父親及父親的友人出門，女童疑因弟弟未跟她一起走而哭泣，被父親甩了耳光，走出中庭又被父親猛踹3、4腳，女童一度飛摔倒地並放聲大哭，這時父親同行友人上前關心，父親與這對姊弟才坐上車子離去，當時女童的母親並未在場。

男子狠踹女童畫面被鄰居拍攝並PO上臉書，引起民眾群情激憤，約有20多人到女童住處，準備為女童討公道，所幸警方及時趕抵。西螺警分局副分局長黃仁男對聚集的民眾表示，雲林地檢署、社會處均已介入處理，警方會儘速完成調查，經警方說明並告誡勸離民眾，事態才未擴大。

雲林縣政府社會處表示，女童家庭這兩年來無家暴通報紀錄，除依家暴法、兒少法偵辦外，並會持續追蹤輔導，避免同樣狀況再發生。

女童父打零工 無家暴紀錄

女童的鄰居表示，女童一家上週才搬到西螺租屋，父親在工地打零工，平時一家人相處和樂，也都帶著全家一起出門，看不出是會施暴的人。

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