檢察人事 北檢、司進會 最大贏家

2019-08-04

〔記者吳政峰／台北報導〕法務部公布一審檢察官調升主任名單，共有23人雀屏中選，司法官學院結訓期別橫跨40到48期，最資深的是基隆地檢署檢察官張志明（40期），曾辦過基隆市前市長張通榮的公車處購地弊案及前議長黃景泰的挪用公款貪污案，前兩年均與主任一職失之交臂，本次終獲層峰肯定，調升士林地檢署主任；而台北地檢署推薦的5位檢察官全上，是這次最大贏家。人事案經檢審會追認無意見，本月28日生效。

值得一提的是，常透過台灣司法人權進步協會撰文教導民眾法律知識的李家豪（43期）、王碩志（46期）亦升主任。司進會理事長何俊英表示，兩人分別為協會常務理事與會員，而常務監事吳靜怡（45期）與黃瑞盛（46期）也獲拔擢為主任；另兩名會員古慧珍（北檢主任調部辦事；39期）與何嘉仁（桃檢；37期）今年亦調升二審，顯示檢察官忙於工作之餘推動人權，獲得肯定。

北檢這次中選的5人分別為李彥霖、黃育仁、郭進昌、周芳怡、曾揚嶺，均具備俗稱「大黑」、專辦重大金融犯罪的資歷，代表本次人事異動側重辦黑金的能力。其餘調升主任的檢察官有高如應、林芬芳、陳竹君、董秀菁、莊佳瑋、鄭淑壬、江金呈、陳彥竹、陳建州、魏豪勇、陳建良、李俊毅、吳文城。

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