逛街驚魂 妙齡女肩膀被劃一刀

2019-08-04

〔記者張瑞楨、蔡淑媛／台中報導〕19歲張女昨傍晚路過台中市北區親親戲院附近，突遭有精神疾病病史的20多歲楊男持美工刀劃一刀，造成肩膀長達10公分的傷口，張女看到肩膀噴出鮮血，當場嚇呆，楊男犯案後拔腿逃竄，路人一路追逐，隨後被員警壓制，經楊男父母同意強制就醫，張女送醫幸無大礙，警方表示，如張女提告，將依傷害罪法辦。

男拔腿逃竄 路人一路追逐

台中醫院指出，該名男子曾在該院治療，醫師正依精神衛生法，有傷人或自傷之虞等條件，評估是否需要強制住院。

楊男昨傍晚5時許走在馬路旁，因擋到一輛白色汽車，汽車駕駛按鳴喇叭，他當場情緒失控，舉腳踹踢汽車車門，與駕駛起口角後，楊男衝入附近超商買美工刀，折返時對方已經離去，剛好張女與楊男擦肩而過，楊男突然用刀劃過張女肩膀。

突噴出鮮血 女嚇到難以言語

張女第一時間沒有感覺疼痛，而是見到肩膀噴出鮮血，嚇得難以言語，隨後向路人求助，2、3名路人追逐楊男，在附近開罰單的永興派出所3名員警，將楊男壓制轉交育才派出所，育才所長蕭登元逮捕楊男時，楊男大叫「我又沒做什麼」，還不斷掙扎，導致蕭登元手肘擦傷。

案發於親親戲院附近，當地居民與店家指出，楊男情緒不穩定，又常在附近遊蕩，有易怒等令人懼怕的舉止，不過，楊男的父母親說，兒子領有重度身心障礙手冊，精神不穩定的問題已存在多年，但往年並無傷人現象，這次是首度病發傷人。

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