陸軍聯訓消失20顆步槍彈 憂落不法者手中 急查流向

2019-08-04

通用T91國造步槍 殺傷力大

〔記者黃欣柏／台北報導〕陸軍機步234旅近日在屏東執行訓練，傳出清點裝備時發現短少20枚步槍彈，迄今尚未尋獲，由於短少的步槍彈通用於T91國造步槍，殺傷力大，軍方不敢大意，陸軍十軍團指揮部昨強調，已組成專案小組調查釐清，調查後將檢討相關違失與責任，並移送司法偵辦。

十軍團指出，機步第234旅8月1日到屏東三軍聯訓基地進行實彈測考，不料測考結束繳回空彈殼時，卻發現短少20發5.56公釐步槍彈，事後軍方除了逐級回報，目前也已組成專案小組展開調查。

演訓遺失、被偷走？很難說

十軍團少將發言人莊惠安表示，參加本次聯訓的單位、人員頗多，加上不確定是在提領、運送還是射擊環節出問題，因此目前尚無法斷言短少的是實彈還是空彈殼，是演訓遺失還是被人偷走也很難說。

據了解，5.56公釐步槍彈通用於美國、北大西洋公約組織成員國及我國T91等國造步槍，其特色除了便於攜帶，也容易留在敵人體內造成額外傷害，軍方在事發後不敢大意，不排除近日向警方通報協尋，以免子彈流入不法集團手中。

去年12月陸軍花東防衛指揮部也曾發生子彈短少事件，當時花防部幹訓班在實彈射擊課程後進行彈藥清點，發現短少一個彈匣及6發5.56公釐子彈，追查後發現是被一名廖姓士官私藏，廖隨即遭汰除。

出事機步234旅 曾多次協助救災

本次出包的機步234旅過去曾多次協助救災，去年8月投入支援嘉義水災，獲得總統蔡英文頒獎表揚，不過去年9月也曾發生女輔導長輕生憾事。

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