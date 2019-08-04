3關卡嚴評準司法官 退訓可救濟 但翻盤不易

2019-08-04

〔記者吳政峰／台北報導〕司法官學院2名學員遭退訓，因事關身分重大變更，2人仍可尋求訴願、行政訴訟管道救濟。不過，因本案已層層審核，相關人士研判，翻盤機率恐不高。

司法官學院院長蔡碧玉表示，退訓攸關一個人的未來，審核非常嚴謹，得經過3道關卡，首先，學院接獲不及格的考評，會先請導師訪談曾帶過該名學員的每位老師，及詢問當事人原委，最後做成調查報告，交給學院的專案考評會議，此時有院長、導師及相關教務人員。

做成維持不及格決議後，報告函送訓練委員會，15人的訓委會會請當事人說明，若無法說服委員們，訓委會就依原考評表所評定的「不及格」廢止受訓資格，送考試院保訓會做成行政處分。

因司法官訓練是保訓會委請司法官學院辦理，所以保訓會是最終處分機關，須組成3人小組訪談學員、導師、學習站，並看看評定不及格的當下，老師有沒有即時通報並留下紀錄，如果確實有相關證據，才會做成退訓處分。

兩年前也有一位學員被老師認為態度不佳，打下品德學識不及格，不過經保訓會調查後，認為學院未提供足夠紀錄，出狀況時老師也沒即時通報，等到結訓前夕才核予不及格，證據不夠充分，依此否決訓委會的決議，讓學員結訓獲得分發。有鑑於此事件，學院從此改良了考核與通報表。

接下來，若2名退訓學員有異議，可向考試院訴願審議委員會提訴願，遭駁回後，可打行政官司做最後救濟。知情人士指出，保訓會已準備好相關文件，嚴陣以待，因處分前已經3層關卡嚴審，出狀況的時點與原因都有記錄，2人想扳回的機率可能不高。

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