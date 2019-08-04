過往案例／酒後鬧事被輕縱 分發兩年 喝花酒出包

2019-08-04

〔記者吳政峰／台北報導〕2名司法官學員因「品德問題」遭退訓，有法官表示「本該如此」，他說，過去曾發生學員受訓時酒後鬧事，未被退訓，分發後僅2年，就因喝花酒被降級（時為公懲法）；另有資深法官坦言，以前司法官品德出包，首長最多是「勸退」息事寧人，不會送懲戒，如今風氣已變，不僅民眾以高標準檢視司法官，司法界本身也不輕容品德不佳的司法官。

20年前規定，準司法官受訓期間應住宿舍，有2位39期男學員酒後脫序，擅闖6樓女生宿舍，嚇壞女學員，當時的導師建議給予考評不及格，未料所長（現改制為院長）反勸說導師「人家考上很不容易」，仍讓2人結訓分發，結果其中一人於分發2年後，就因喝花酒被判降級，另一人則與地方派系過從甚密，去年也辭職，2人現為律師。

一名法官指出，司法官因有憲法保障，只要一分發就很難剝奪身分，過去總要等到出嚴重問題後才送懲戒；近年來媒體越來越關注法官品操，法官倫理規範的要求就越來越嚴格，最近幾個免職判決都與言行不檢有關。

像台北高等行政法院法官陳鴻斌騷擾女助理、花蓮地檢署檢察官林俊佑護女衝幼兒園辦私案、士林地院法官陳梅欽言語輕薄女同事，職務法庭均以違反法官倫理規範情節重大而免職，就是強調品格的重要性。

另有法官表示，以前，首長如果得知所轄司法官品操出狀況，多會私下勸他退休，仍爽領退休金，若未達退休年資，則調去處理簡易案件或雜件等影響較輕的部門，「一直以來都是輕輕放過」。她認為，不再礙於人情壓力不敢開鍘，是進步象徵，希望每位司法首長發現所屬有問題，都能果敢處理，不要等到爆出事端才來收爛攤子。

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