司法官訓練要2年 退訓後什麼都沒了

2019-08-04

〔記者吳政峰／台北報導〕2名準司法官遭退訓，可否改當律師？法界表示，司法官特考與律師高考不同，須通過兩項考試才同時具備兩種資格，若2人當時未報考律師，遭退訓後無法以司法官考試的成績申請律師證書，若想改當律師，必須明年重考。

想轉任律師得重考

如果2人當時報考兩項考試均通過，本次被退訓後，可持律師證書，尋找律師事務所進行6個月的職前訓練，只要實習時數拿到，即可向地方公會登錄會員，成為執業律師。

如果仍想當司法官，律師執業滿6年後，可向地方法院或地檢署申請轉任法官或檢察官，經人事審議委員會通過，就可成為院、檢一員，算是另類成為司法官的途徑。但由於「退訓紀錄」從此跟著這2人，他們能否通過法院或檢察署人審會的把關門檻，不被看好。

被退訓 免賠百萬培訓費

這2人若當初未考或未通過律師高考，被退訓後即「一無所有」，只能另謀高就，或參加下一年度的考試。不過，因為2人非主動退訓，而是「被退訓」，無須償還受訓期間所領的薪水約百萬元及培訓費用，稍減壓力。

以前司法官一旦成為實任（約6年），就可向考試院申請免試取得律師考試及格資格，再向法務部申請律師證書，因此不少人同時具有司法官與律師資格。但部分司法官出事後就轉任律師，讓律師界形同回收桶，立法院因而修法，改為辭職前6個月才能持「服務紀錄良好證明」申請律師證書，降低出包者的轉任可能性。

法務部指出，司法官特考屬於公職人員考試，律師高考則是專技人員考試，兩者錄取目的、性質、身分均不同，無法相提並論。過去兩項考試分開舉行，但因高達5成5的應考者同時報考這兩項測驗，因此考試院2015年把兩項測驗的第一試（綜合法學）合併同考，但第二試各自擇日測驗，考題也不同。

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