迷昏女友供人淫樂 只為500元清潔費

2019-08-02

臉書徵求色男設局同樂

〔記者張文川／台北報導〕台北市李姓男子在臉書經營私密性愛社團，認識一名倪姓男子，李竟偷拍自己女友菲菲（化名）私密處照片傳給倪男，邀倪性侵女友，只收500元清潔費。李先下藥迷昏女友，再任由倪摸上床性侵她，自己則躺在一旁地板裝睡，菲菲驚醒抗拒，李還裝傻起身質問：「你是誰？」倪再倉皇逃逸。警方調查後，揭穿兩男竟是同謀。

渣男友重判4年半 色男判1年10月

台北地院以藥劑強制性交未遂罪將李男判刑4年半，另依竊錄身體隱私罪判刑4月，倪男也被依強制性交未遂罪判刑1年10月；可上訴。

李男去年3月在該社團刊登徵求「夠色、年紀大且配合度高之單男一起同樂」，倪男私訊李，李先傳趁著女友睡覺時偷拍的不雅照給倪，邀他性侵女友，表明只收500元，倪男同意。

李男接女友到租屋處，在飲料中摻藥讓女友喝下後昏睡，倪男依約前來，李開門叫倪先在客廳脫光，再引導他進臥室上床性侵女友，自己則躺在地板裝睡。

倪上床後先猥褻菲菲，昏睡中的菲菲感覺對方「手感」不像男友，驚醒後睜眼，赫然發現竟是名陌生男子，大喊「不要」，倪男仍想硬上，菲菲奮力抵抗，倪男未性侵得逞。

李見事跡敗露，假裝被女友求救聲吵醒，質問倪男︰「你是誰？」倪拿著衣服奪門而出，騎機車逃走。菲菲報警，警方循線找到倪男，倪供出李男主導全案，他是被動依約行事；李男承認偷拍、下藥，目的是讓女友分不清與誰發生性關係。

法院認定李男未盡保護女友的責任，還設計讓人性侵她，嚴重傷害菲菲性自主權和尊嚴，使她至今活在恐懼中，不願原諒兩男，請求法官重判；法官考量兩男承認犯罪，依此量刑。

渣男與色男對話原文

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