群組上造謠 賠20萬還要登報道歉

2019-08-02

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣社頭鄉鄉民代表莊詠晴於去年五合一大選期間尋求連任，卻遭退休員警林永樑以Line群組貼文，指稱莊女之父拿一千元向人買票，莊詠晴對林男提告，但林男辯稱是「聽別人說的」！法官審理之後，依違反選罷法判處林男有期徒刑四月，且要賠償莊女二十萬元，並於自由時報彰化地方新聞版登報道歉。

退休警誣指鄉代之父買票 判刑4月

判決書指出，林永樑（六十歲）於去年十月間，利用通訊軟體Line在「彰化舊社庄福德慈善會」群組貼文，「社頭鄉芭樂園~~農民反應，莊詠晴的父親（綽號：泥鰍）都跑到果園，向農民買票，一千元等，農民都被困擾，很無奈~善良的農民，請求有關單位共同處理~社頭鄉拒絕賄選組織聯盟~收件中心」等文字散佈。

莊詠晴得知此事，為避免謠言擴散，還舉辦說明會來澄清，最後順利當選。但她對林男散佈謠言行徑不滿，認為已構成毀謗，且在大選期間，更是意圖使他人不當選，因而提出告訴，還要求對方賠償五十萬元，並應在報紙上刊登道歉啟示。

彰化地院審理時，林男辯稱此為私人之間對話，不是在群組公開散布。但法官認為，這些文字是在LINE群組出現，足以讓不特定人觀看，依違反選罷法判處他有期徒刑四月。

至於在民事部份，庭證期間林男從未到庭辯論。彰化地院法官審理之後，認為林男的貼文造成競選連任的莊詠晴名譽受損，請求賠償自屬有據，審酌林男為警察退休，現為臨時工，認以賠償二十萬元為適當，另「彰化舊社庄福德慈善會」群組成員達一百多名，請求登報道歉啟事內容，亦屬回復名譽處分，應予准許。

針對此判決，莊詠晴表示，她不認識林永樑，而「彰化舊社庄福德慈善會」群組也是林男邀請她加入，有時他會傳早安文，她也會回文，二人根本無冤無仇，不清楚林男為何會發黑函攻擊她？當下她看到立即截圖，請他說明，他卻辯稱「都是聽說的」，認為當時正值選舉敏感時刻，為遏止亂傳謠言歪風才提告，事後協調他都未到，態度始終未見歉意。

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