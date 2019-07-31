偷拍裸照性愛片勒索 徵信天后江梅綺 重判

2019-07-31

〔記者楊國文／台北報導〕有「徵信天后」稱號的「江梅綺女人徵信」負責人江梅綺（見圖，資料照），被控利用受託蒐證捉姦機會，偷拍女老師裸照，勒索封口費未遂，又偷拍法院女科長性愛光碟，恐嚇離職，還行賄監理所雇員、警員取得個資，江女被依妨害秘密、恐嚇取財等罪起訴，一審判10月徒刑，可易科罰金30萬元；高等法院昨加重改判2年，可易科罰金72萬元。

高院加重改判2年

2011年間，「江梅綺女人徵信公司」受託查詢某法院趙姓女科長，徵信社人員潛入趙女家中臥室裝針孔攝影機，偷拍到趙女與男子的性愛畫面，製成光碟寄給趙女，打電話恐嚇要她離職，「否則不久的將來，會像李宗瑞那樣曝光」，趙女如驚弓之鳥而暴瘦10公斤。

2012年3月，該社受託查詢另名國小女老師個資，協理張秬豪至女老師家偷拍裸照，將光碟寄到女老師學校，再打電話向女老師恐嚇索錢，女老師報警。

檢警擴大偵辦，查出有監理站、員警向徵信業者洩漏個人資料。偵查時，江梅綺被收押禁見，偵結後起訴10人，移審北院後，江梅綺獲300萬元交保，審結時，將江女判刑10月，可易科罰金30萬元。全案上訴高等法院，高院昨加重改判她2年徒刑，可易科罰金72萬元。可上訴。

江梅綺除本案被判刑外，先前遭偷拍性愛光碟的法院女科長也提告求償，高院更審判決江梅綺須賠償30萬元，目前案件上訴最高法院審理中。

江梅綺2001年成立徵信公司，創業8年後再創立「江梅綺女人徵信公司」，專攻女人捉姦，以清一色的女偵探跟監蒐證「抓猴」，風格獨樹一格，打響名號，業界紛紛跟進。

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