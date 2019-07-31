法界：少女最多債務不履行 不會有刑責

2019-07-31

〔記者黃建華／高雄報導〕少女搭公車只投3元，就被司機載往派出所，法界人士直言，司機未免小題大作。律師鄧藤墩認為，少女最多只有債務不履行的問題，欠缺實質違法性，法律上不會構成詐欺。

鄧藤墩建議，公車司機若遇到乘客錢帶不夠，或忘記帶錢，其實可請對方出示身分證，確認身分無誤後，請對方切結承諾擇日補足車票差額款項即可，犯不著把乘客載到派出所，實在是小題大作。

他指出，尤其司機在處理類似狀況時，更應謹言慎行，切記不能逞口舌之快，言語辱及當事人，以免挨告，反而招惹訟累，得不償失。

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