退休警轉行色情業 招中國女溫泉鄉賣淫

2019-07-30

與女友合組賣淫集團

〔記者張議晨／宜蘭報導〕49歲宜蘭縣礁溪警察分局前偵查佐潘立德，4年前退休「轉行」，與吳姓女友合組賣淫集團，招攬中國女子來台，以「茗茶外送」在礁溪的溫泉旅館賣淫，應召站宛如潘男「事業第二春」，而中國籍男子陳紀香則親自帶中國賣淫女入境，分食礁溪外送茶利益，宜蘭地檢署日前收網逮人，潘男、吳女、陳男3人被收押。

透過微信、LINE攬客

據了解，潘立德2015年從警界退休，與吳女透過「微信」等通訊軟體，在中國招攬女子來台賣淫，安排她們持醫美或短期自由行簽證入境，每次僅在台停留2週，出入均由專車、專人接送。

潘的賣淫集團以「茗茶外送」之名，透過微信、LINE等通訊軟體攬客，並安排車伕送到指定地點「服務」。外送地點包含礁溪的溫泉旅館、私人民宅等，每次30分鐘收費約2500元，因收費不高，頗受「老司機」歡迎。

另外，中國籍男子陳紀香則持自由行簽證，與招攬的中國賣淫女子一同抵台，潘男、陳男雖屬不同應召集團，但賣淫手法類似，陳的賣淫集團為避免台灣官方起疑，陳男與旗下小姐，均在簽證規定時間內離去，從未有逾期滯台情況。

宜蘭地檢署指揮偵辦，專案人員得知陳男再度入境，25日搜索礁溪的旅館、私人招待所等14個處所，逮捕潘男、吳女與陳男，及5名中國應召女。

辦案人員還扣得筆記型電腦、帳冊、花名冊、保險套及新台幣、人民幣、港幣計約300萬元現金等證物； 其中花名冊載有來台小姐的三圍、身材特徵、床上表現及客戶滿意度等資料。

檢警偵訊後，潘男、吳女、陳男依刑法妨害風化及違反台灣地區與大陸地區人民關係條例等罪嫌，向法院聲請羈押獲准，5名中國女子被限期出境。

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