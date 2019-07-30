台中》盧稱太平槍擊是個案 市民狠批治安差

2019-07-30

〔記者歐素美、許國楨／台中報導〕台中市頻傳槍響，二十八日太平再傳男子向民宅開槍，隨後並在台中市街頭鳴槍，該男子在警方追捕過程中斃命，消息傳出民眾紛紛表示：台中治安變差了嗎？台中再變「慶記（子彈）城市」？市長盧秀燕對此表示，太平槍擊案只是個案，但只要在台中市境內犯罪，即使是個案，也一定追究到底，依法嚴辦，執行公權力，最重要的目的就是維護城市的治安。

接二連三槍響 不少媽媽很擔心

對盧秀燕市長界定為個案，市民則反應不一，有市民表示，太平槍擊案就在住宅區內，附近還有學校，很多集合大樓，而且這已不是該區第一次發生，接連發生槍擊案，「媽媽市長」如果認為是「個案」，會讓學區的「媽媽」們很擔心，而依據警方資料，盧秀燕上任前一天是平安夜，沙鹿區台中國際機場對面發生槍擊案，一名男子遭人以行刑方式狙擊身中五槍斃命；事隔十一天，沙鹿區中山路元大銀行又發生歹徒持刀行搶案，接著又驚傳住沙鹿區的王姓救難英雄失蹤七天後被埋屍公墓。

盧：全市有282萬人 槍擊案只是「個案」

盧秀燕昨在梧棲接受媒體訪問，有關台中市頻傳槍響，如何加強中市治安時指出，台中市有二百八十二萬市民，太平槍擊案事件只是「個案」，但為維護城市的治安、市民的安危，只要在台中市境內暴力犯罪，絕對支持警察依法嚴辦、執行公權力，所以可以看到警察同仁相當辛苦，發現有人對住宅射擊後，警察追到天涯海角、不眠不休、冒險犯難、全力追緝，讓案件結束。

盧秀燕說，透過這樣一個「個案」，也讓大家了解到，只要在台中市境內的犯罪，即使是個案，也一定追究到底，依法嚴辦，執行公權力，最重要的目的就是維護城市的治安。

不少市民感到害怕 希望盧正視

尤其是今年五月十八日，沙鹿區風大茶館也驚傳一死一傷的槍擊命案，至今仍未破案，除讓專案小組倍感壓力外，也讓民眾對台中治安的刻板印象揮之不去，如今在太平住宅區也傳槍響，市民感到害怕，也希望市府不要以「個案」視之。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法