泥人揮手喊救命 83歲翁困一整夜

2019-07-29

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市83歲羅姓獨居老翁晚間外出散步，不慎摔落積水的荒廢田地，老翁雙腳陷入近1公尺深的泥淖，愈掙扎愈無法自拔，大聲呼救也沒人聽到，就這樣受困12小時，直到27日上午仁武分局澄觀派出所警員羅維巡邏經過，驚見田地有「泥人」（見圖，記者洪臣宏翻攝）揮手，氣若游絲喊「救命」，羅翁受困一整夜總算平安獲救。

愈掙扎愈無法自拔

羅姓老翁在仁武區高楠里重劃區獨居，住家附近有不少停耕農地，由於之前連續大雨，加上高雄719大雨，致農地積水泥濘。

老翁26日夜間7點多吃完飯後，獨自外出散步，行經霞海東二街附近田埂，疑因天色昏暗踩空摔落農地，雙腳陷入泥淖，愈掙扎陷愈深無法脫困，受困處離住家400公尺，老翁曾大聲呼救卻沒人聽到。

住在高雄市苓雅區的老翁家人，當天深夜聯絡不上老翁著急報案，27日上午7點多，仁武分局澄觀派出所警員羅維外出巡邏，突見路旁農地有人看似「在游泳」，近看竟是有人受困，對方看到警察不停揮動手臂，氣若游絲說「救命」。

警巡邏經過忙救命

警方聯絡仁武消防分隊救助，多人合力將老翁拉出淤泥，並以清水幫老翁沖除髒汙。警方指出，羅姓老翁跌落的泥地，深度將近1公尺，被救起時略有失溫現象，身體虛弱，但沒有外傷。家人看見老翁平安返家很激動，感謝員警伸出援手。

表格

老翁跌落積水農地受困一整夜，被救起如「泥人」。（記者洪臣宏翻攝）

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