小孩沒人顧 要男友赴中假娶她姊姊

2019-07-29

養女和中國籍姊不同姓

〔記者王定傳／新北報導〕已有台灣身分證的中國籍林姓女子是名養女，在中國有一名黃姓姊姊，林女想讓黃女來台照顧她的小孩，慫恿許姓男友前往中國娶黃女，再以團聚為由申請來台，但經移民署訪談，察覺怪異不准來台並展開調查，新北地院判定許男因女友請求才同意假結婚，依違反兩岸人民關係條例判2人各6個月徒刑、緩刑2年。

據了解，年約43歲的林女2017年11月間，慫恿51歲許男一同搭機前往中國福建，與黃女登記結婚，回國後再以團聚為由申請入境許可；但移民署人員察覺怪異，不准來台並展開調查。

姊申請來台團聚被識破

許男原本坦言，由於女友請託，才同意前往中國辦理假結婚，他與黃女不是真心相愛，赴中國期間結婚登記、文件證明等費用，都是對方支出。

但第二次警詢時，許男改口說，因林女問他想不想結婚，他心想：「單身很久，黃女若來台，可以成為老伴，就決定聽林女的話跟黃女結婚」。

檢方偵查時，許男又改口說，當初稱呼林女為「女友」，完全是個誤會，林女其實並非他的女友，林女是有老公的人；他之所以會跟黃女結婚，除了林女促成、拜託他讓黃女「順便」來台照顧小孩外，他自己也想要老伴，絕非假結婚。

法院調查，許男的先後供述差異甚大，尤其是改口否認女友這部分，若比對2人的對話紀錄，曾有：「是愛妳」、「覺得相處累，我不要在一起」等，可見2人非普通朋友，許男原本所述才是真實，2人既然是男女朋友，許男又豈會突然想跟黃女結婚？可見是事後狡飾圖卸之詞。

假結婚不成 判刑半年

法官判定許男因女友請求才同意假結婚，斥責2人所為妨害我國對人口出入境的管制外，亦對社會治安造成潛在危害，考量林女沒前科，許男則是基於情誼配合假結婚，不是出於營利意圖，加上黃女沒入境，因此給予緩刑，但均須提供40小時義務勞務，可上訴。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法