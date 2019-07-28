鋁門夾撞又石擊 逆子弒父

2019-07-28

〔記者許國楨／台中報導〕台中市北區驚傳弒父人倫悲劇！孫姓男子疑因經商失敗，前天下午回家向父親索討一千萬元說要「東山再起」遭拒，竟以鋁門來回狠力夾撞父親身體，接著拳毆石擊，完全不理會母親的跪地哭求，最後把老父活生生地虐打到昏厥在地，送醫不治；警方迅速逮捕這名逆子，左鄰右舍唏噓不已。

生意失敗 要資金東山再起

據了解，逆子孫男現年41歲，獨自在外居住，70歲父親、母親及高齡88歲的胡姓外婆3人，同住北區德化街一棟透天厝。孫男幾年前曾做生意，但經商失敗，成天無所事事，不積極找工作鎮日遊蕩，一缺錢就回家向雙親及外婆伸手要錢。

前天下午3點多，孫男又跑回家向雙親表示「我要東山再起做生意」，向父親索討一千萬元資金，父子倆發生口角，孫男情緒失控，不僅毆父，還以鋁門夾擊父親身體，期間孫母跪地央求兒子「不要這樣」，外婆也焦急上前阻止。

搧高齡88歲外婆巴掌

未料孫男不僅不聽勸，反而變本加厲，連高齡88歲的外婆也遭他搧巴掌，導致老人家跌倒在地受傷。孫男又衝到屋外拿起請勿停車告示牌的石墩繼續攻擊父親，把父親打到受傷昏厥在地。鄰居聽到爭吵聲外出察看，驚見孫男對父親施暴，趕緊打119，救護車抵達時，孫男仍囂張拿著停車告示牌揮舞狂砸。

親友：精神官能就醫 時好時壞

警方趕到與路人聯手將孫男制伏，帶回偵辦。孫父及外婆由救護車送醫，但孫父傷重，當晚宣告死亡；親友說，孫男幾年前經商失敗後，就有精神官能上的問題，雖就醫但病情時好時壞，沒想到會發生憾事。孫男被依殺害直系血親尊親屬罪送辦，法官裁定收押。

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