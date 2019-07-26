伏擊副局長 新北勞工局女員工送療養院

2019-07-26

〔記者吳仁捷、陳慰慈、王定傳、何玉華／新北報導〕新北市勞工局40歲王姓女員工，認為副局長吳仁煜工作上刁難她，昨上午上班時間，在新北市政府辦公大樓7樓電梯口埋伏，見吳現身，持西瓜刀追砍，吳狂奔50多公尺，躲進自己的辦公室並反鎖，因而逃過一劫，員警隨即將王女壓制上銬。

吳仁煜雖躲過砍殺，但認為王女企圖致人於死，堅持提告殺人未遂。王女精神狀況不穩定，警方昨晚將她移送檢方，訊後獲3萬元交保，隨即將王女送往八里療養院醫治。

王女在板橋車站樓上的勞工局板橋就業服務站工作，昨上午8點25分，她到新北市政府辦公大樓7樓電梯口埋伏，見副局長吳仁煜出現，突然亮出西瓜刀攻擊；王女追砍吳男50多公尺，吳男險遭砍殺，所幸躲入辦公室，在場同事報警，並拿物品防護自衛，與王女僵持數分鐘，市府警衛隊逮捕王女上銬。

勞工局員工透露，王女已連續第3天，在上班前先到勞工局的電梯口等候吳仁煜，吳在1年前從就服處的處長調回勞工局擔任副局長，他只要見到王女都會閃避，擔心她的言行失控。

勞工局長陳瑞嘉表示，王女長期情緒不穩，她自認昔日主管吳仁煜在工作上刁難，王女與同事相處不睦且情緒波動大，經常投訴遭到壓迫、霸凌，但勞工局人事及政風單位查證後，都是不實指控。

王女母親趕到警局，稱女兒在就業服務站工作4年多，女兒說有廠商4年多來用腦波儀控制、騷擾她，半夜都沒辦法睡覺，一直寫信跟局長講，但求救無門，如今才會這樣。王母還說，女兒指稱副局長為了私人感情修理她，要讓她沒工作；但媒體追問雙方有無恩怨，王母又說兩人沒恩怨，說法反覆。

王女昨到警局極不配合，先要求律師陪同，又稱上銬壓制時遭警方弄傷，堅持驗傷，驗傷後又暫不提告。

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