妻週休都帶孩子回娘家 剝奪夫假日親權 判賠3萬

2019-07-26

〔記者王俊忠／台南報導〕李姓男子婚後與妻子發生離婚、保護令等訴訟糾紛案，李男控訴妻子從去年9月起，每逢週休二日就把一對稚齡子女帶回娘家住，也不告訴他娘家住址，使他假日無法與子女享受天倫之樂，怒告求償。台南地院法官雖認為週一至週五，李男也能與孩子相處，但互動交流時間不多，李妻所為已剝奪丈夫於週休假日對孩子行使親權的機會，判李妻賠償3萬元精神慰撫金給丈夫，可上訴。

控妻拒說娘家地址

李男控訴妻子從2018年9月起，每週五晚上就把一對子女帶回娘家住，直到隔週一上午，才帶回台南市住家及讓子女上學。李男表示，妻子拒絕告知其娘家地址，使他長期以來假日見不到兒女，無法與孩子互動、培養親情，導致與子女感情疏離，蒙受精神上的痛苦。

妻反控夫濫訴逼離婚

李妻反控指出，丈夫婚後外遇、無心經營家庭，為了逼她無條件同意離婚，一再濫訴；丈夫時而離家徹夜不歸，自己放棄與子女相處的機會，丈夫同時在另案中指稱，每天下班去載孩子放學，一起回家，可見未侵害丈夫對子女的親權。

簡易庭法官審理認為，李妻未經丈夫同意，片面決定於週休假日把子女帶回娘家，時間長達8個月，且不願把娘家住址告知丈夫，使得真正能培養親子情感、享受天倫的假日，李男根本見不到子女及互動交流；至於週一至週五，李男要上班，子女要上學、做功課，能互動交流的時間有限，李妻所為已剝奪李男行使親權的機會。

情境照

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