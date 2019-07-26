狼教練案 彰化教育處：重啟調查

2019-07-26

〔記者劉曉欣／彰化報導〕狼教練進不了黑名單？針對彰化縣卓姓柔道教練的狼行在二年前就曝光，卻因為受害未成年女學生家長未提告，性平會就結案一事，引發家長不滿，縣府教育處副處長張淑珠強調，將要求學校立即重啟調查。

卓姓教練在兩年前就傳出惡行，當時的校方人員表示，這位卓教練並非學校的代理老師、社團老師或是專任教練，完全不是編制內的校方人員，只是有學生為了訓練柔道專長，自行到卓教練的道場去練習，學生要出去比賽時，卓教練會掛名為指導教練而已。

校方指出，學校在二○一七年六月間，因為聽到學生之間在流傳「卓教練與指導的女學生有清涼照」，因此主動了解，並依規定向教育處與社會處通報，但因為家長不提告，也不願意接受調查，還簽署不提出申請調查，加上男女雙方承認互為男女朋友，女學生也滿十六歲，才會在性平會決議結案。

教育處副處長張淑珠指出，兩年前校方性平會做出的是「暫時」停時止調查，已發文給學校，要求立即「重啟」調查。

張淑珠強調，這名教練因為兩年前沒有被提告，加上家長也不願意接受性平會的調查，在沒有刑案紀錄下，依法不能通報不適任教師。

不過，有家長也質疑說，既然校方說兩年前就耳聞「清涼照」一事，最後以當事人家長不提告、女學生已年滿十六歲就結案，是否過於輕縱；而原來還有狼師可以用「協助指導」名義在校園出沒，因為不是聘任人員，連不適任通報機制都管不到，實在令人害怕！

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