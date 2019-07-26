竹田鄉長傅民雄涉貪 收押

2019-07-26

〔記者李立法、羅欣貞／屏東報導〕屏東地檢署偵辦竹田鄉工程弊案，檢察官五月間約談鄉長傅民雄後諭令二十萬元交保，檢方前天再度傳喚傅民雄，認為傅涉貪情節重大，有串證及逃亡之虞，向法院聲押獲准，是繼崁頂鄉長林光華、佳冬鄉長龔日光之後，最近第三位涉貪被羈押的地方首長。

縣府：前萬巒鄉長林碧乾代任

屏東縣政府民政處長鄭文華表示，縣府昨依照地制法規定停止竹田鄉長傅民雄職務，派前萬巒鄉長林碧乾代任竹田鄉長，崁頂鄉則由縣府參議涂燕諒代理鄉長、佳冬鄉由前縣議員賴耀熙代理鄉長，不會讓鄉鎮公所的運作受到影響。

屏檢五月間陸續對傳出工程弊案的佳冬、竹田及崁頂鄉進行調查，經發動搜索，先傳喚竹田鄉長傅民雄、竹田鄉代會秘書曾文星、佳冬鄉長龔日光、公所龔姓職員及周姓工程包商等多人，檢察官訊後認為收受賄賂嫌疑重大，諭令龔日光及傅民雄兩人各二十萬元交保、周姓及林姓包商各以十五萬及五萬元交保，曾文星等四人聲押獲准。

檢方接著在五月底傳喚崁頂鄉長林光華、鄉民代表會主席郭茂良及多位鄉公所職員，檢察官訊問後認為公務員收賄涉貪嫌疑重大，向法院聲請羈押，法官裁定林光華、郭茂良及公所職員等四人收押禁見。

屏檢查弊陸續約談相關涉案人員，於六月十九日及七月二十四日先後傳喚佳冬鄉長龔日光及竹田鄉長傅民雄，檢察官訊後認為龔、傅涉貪嫌疑重大，且有串證及逃亡之虞，經向屏東地院聲押後，均裁定羈押禁見。

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