已螫傷2人 公文還在慢慢跑

2019-07-26

記者林敬倫／特稿

「摘一個蜂巢要十天」，作業時間實在太冗長！摘蜂巢（捕蜂）業務由消防回歸農政單位後，宜蘭縣政府每年約有兩千三百件摘蜂巢任務，若蜂巢築在高壓電桿上，依台電斷電作業流程，需經過現勘、評估、審查及公告等程序，雖符規定，但確實曠日廢時，緩不濟急。

以本案來看，之前就有二人被螫傷，六月二十九日民眾通報高壓電桿上有蜂巢，當天遇週六假日，至七月一日上班日，台電才到現場勘查，二日回覆縣府將執行斷電程序；然而從回覆到摘除，又一拖七天才執行，外界實在不解，何以要拖這麼久？

依台電說法，須評估現地線路、開關是否正常及實際停電範圍，接著進入審查，為免民怨，同地區一個月內不可停電兩次，審查確認後要公告、逐戶張貼停電通知；如果是用電大戶，還要在三天前得到簽名同意。一連串下來才會到九日才斷電，再由農業處摘除蜂巢。

虎頭蜂的存在隨時可能會攻擊民眾，應屬於「不能拖」的任務，但台電作業顯無加速考慮，其中還要用電大戶簽名同意才能斷電，萬一大戶不簽，是不是蜂巢就不摘了？此外，對於「急件」，逐戶公告不能加派人力進行？

縣府也難辭其咎，畢竟蜂巢攸關民眾安全，遇跨單位配合，實應積極聯繫追蹤，督促加速辦理；以這次事件來看，等事情發生再來檢討，已彌補不了人命遺憾。

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