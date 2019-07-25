超跑達人坑富二代 勾結竹聯前堂主詐上億

2019-07-25

投資黃金失利 淪詐騙

〔記者邱俊福／台北報導〕超跑車壇頗具知名度的「Beta Auto」北塔車業老闆、超跑達人鄧超鴻，去年間因投資黃金期貨失利，資金出現缺口後，以誆稱買賣超跑與黃金等投資標的，向許多富二代吸金詐騙，藉此解決公司財務危機，且只要被害人出面索討，便由前竹聯幫玄武堂堂主背景的公司股東道克明出面恫嚇。刑事局日前將鄧、道與公司2員工，共4人查緝到案，初估吸金詐欺上億元。

黑幫股東 恫嚇被害人

警方初步調查，38歲鄧男積極擴展超跑市場，為打響知名度，常舉辦車聚，公司全盛時期常停有10多輛超跑，每月有數百萬元獲利。但去年間，鄧男投資黃金期貨損失上億元，財務出現危機，只好將公司的超跑賣給租賃公司，再付租金租回公司，同時也向富二代等金主吸金行騙，最後公司仍因債務沉重倒閉。

鄧男到案後稱，要給股東分紅、還債，才出此下策。道男則喊冤，表示沒有參與行騙，自己也是投資公司的被害人，還借錢給鄧男，而出面要求被害人不要上門討債，只是好心幫忙，希望被害人能讓鄧男賺錢後再慢慢歸還，沒有恐嚇。

警方表示，鄧男鼓吹被害人以買賣超跑或黃金空運到國外交易賺取價差等投資，且為取信被害人，將租賃的高價跑車提供被害人作為擔保品，惟為能持續詐騙其他被害人，便向原被害人假借驗車、保養、客戶看車等名義，將原作為擔保品的高價跑車騙回等。

事後，被害人發覺有異到公司討債，道男則出面以黑道背景恫嚇被害人，令被害人心生畏懼，求償無門，目前有9名被害人出面控訴，受騙金額高達上億元。

警方拘提鄧、道等4人到案，分別在住處及公司查扣現金22萬3000元，以及金融卡、借據、本票等贓證物，訊後依組織犯罪、詐欺、恐嚇等罪嫌，移送檢方偵辦，其中鄧男被諭令50萬元交保，因沒有錢繳付保金，遭到羈押。

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