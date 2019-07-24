阿公喝茫竟回家 2孫沒人陪 溺水命危

2019-07-24

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣秀林鄉一對年幼小兄弟昨天上午被喝醉酒的阿公帶到砂婆礑溪戲水，阿公不但沒在旁陪伴孫子，還離開現場回家，小兄弟在阿公回家途中驚傳溺水，阿公被民眾叫住才止步回頭，小兄弟經搶救後恢復心跳，但仍未脫離險境。

母要上班 2兒託阿公照顧

警方初步了解，2童分別為8歲就讀國小的哥哥和5歲讀幼兒園的弟弟，他們住在附近的水源部落，上午母親出門上班，把兩兄弟交給56歲阿公照顧。報案人稱，阿公帶2孫到溪邊戲水，疑酒醉神情恍惚，並未照看著孫子，留下兄弟倆在溪邊玩，自己先離開往回家方向走去，2童隨後在水源橋下往上游約400公尺處溺水。

民眾喊小朋友溺水 才回頭

民眾發覺，有人跑去叫住阿公，大喊：「欸～小朋友溺水了！」他才停住回頭，但滿身酒氣，精神狀況不佳。

消防局上午10點27分獲報，得知現場民眾先把哥哥拉上岸，消防員趕來救起弟弟，2童到院前已無呼吸心跳，搶救後才恢復，送小兒加護病房觀察。花蓮慈濟醫院指出，因溺水缺氧超過20分鐘，是否對腦部發展造成影響還得持續觀察。

男童母親聞訊趕抵醫院，泣不成聲，直說：「怎麼會這樣？阿公人呢？」阿公酒醒後獲悉愛孫出事，後悔莫及。鄰居說，男童一家十幾口住一起，男童阿公在住家附近空地從事資源回收，家裡主要靠男童父母打零工維持家計。

對於阿公照顧2孫不周是否涉及違反兒童及少年福利與權益保障法等情，花蓮縣社會處將進一步調查了解。

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