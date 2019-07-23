台中》犯罪數六都最低 議員打臉「市民無感」

2019-07-23

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市這兩個月來發生槍擊案與垃圾車司機酒駕撞死人等指標刑案，前天更有酒駕女子開車意圖衝撞民眾，員警不敢貿然強力制止，引發民眾質疑之聲。不過，台中市長盧秀燕昨天主持中市警局新任分局長、大隊長聯合交接布達典禮時強調，全市今年一至六月各項刑事犯罪持續減少，暴力犯罪更是大幅減半，刑案發生數、竊盜與詐欺等指標犯罪數據，更是六都最低，這些都是中市警察共同努力的結果。

盧秀燕致詞時說，台中市今年成績優異，警政署統計顯示，一至六月各類刑事犯罪持續減少，暴力犯罪更是大幅減半，包括刑案發生數、犯罪指標發生數、竊盜與詐欺犯罪數，都是持續維持六都最低，刑案發生率降低，破獲率則提升，今年執行緝毒、掃黑，以及加強重要節日安全維護等三項專案，都獲得中央評比為六都冠軍，更讓中市警察引以為榮的是，台中市警局得到行政院第二屆政府機關服務獎的殊榮，是唯一獲獎的警政機關。

議員：不少人反映 半年來治安惡化

對此，市議員邱素貞說，數據與民眾認知恐有很大差距，最近就有人反映，近半年多來治安感覺惡化，包括酒駕肇事等事端頻傳，民眾為此緊張恐懼，而有「市長換新，治安換黑」之感，希望盧秀燕能有具體作為。

議員批盧「劃錯重點」要有具體措施

市議員黃守達則認為盧秀燕「劃錯重點」，市民對治安有負面感受，要以具體措施回應，不是拿出數據辯解，「台中市有多久沒槍擊案了？」近期海線槍擊案讓大家又勾起過去治安黑暗的回憶，對盧是否能維持漂亮數據，中市治安是否惡化？他說：「我很焦慮。」

中市警局昨天交接履任的名單，為中市警局四分局長吳耀南、烏日分局長張則誠、太平分局長蔡元戎、東勢分局長陳家銘、霧峰分局長廖國政、大甲分局長許明耀、和平分局長吳銘淵、保安警察大隊長李建興。

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