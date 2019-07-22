馬英九支持者遭仙人跳 設局女誣告判刑

2019-07-22

〔記者錢利忠／台北報導〕長期支持前總統馬英九的製藥公司總裁林健昌，4年前遭小三王姿懿及其男友人金凱文設局，被偷錄下與王女交歡的性愛影片，王、金持影片要脅林男未果，反被控妨害秘密及恐嚇，各被判3月及6月徒刑確定；林男針對當時另被王女控告誣告部分提起反訴，王女原認罪獲簡易判決處刑，後又反悔上訴，台北地院判她1月徒刑確定，不得易科罰金。

遭仙人跳的林姓總裁熱中體育，曾出任相關運動協會的理事長，在商界，林男跨足生物科技領域，活躍於兩岸，取得知名藥品台灣總代理權，成為生技產業界的名人，他的辦公室還掛滿與馬英九及黨政重量級人物的合照或賀聯，展現其政商界豐厚人脈。

拿性愛影片要脅 安排與馬合照

判決指出，2015年11月2日至10日，林男兩度前往擔任美甲師的王女住處或工作室偷情時，被王女偷錄下2人的性愛影片並上傳至雲端，金男取得林男偷情影片後，據此向林男要脅，逼林男替他安排與馬英九合照，以利他向政府高層套關係取回被徵收的土地，否則就公布影片。

林男不願被要脅，控告2人妨害秘密及恐嚇，王女否認犯行，也反控林男誣告；後來2人被查出涉偷拍及恐嚇的罪證明確，各被判刑3月及6月確定，林男被控誣告部分獲不起訴。之後林男針對被控誣告部分提起反訴，王女原認罪誣告被簡易判決處刑，後來又反悔提上訴，改由一審合議庭審理。

判決提及，王女控告林男誣告時，曾指林男誣告她妨害秘密、恐嚇取財，但都不是事實；然而，王女因被控偷拍及恐嚇案偵訊時，卻承認犯行，顯見王女明知林男並未誣告她，她卻反控林男誣告，她的辯詞為臨訟卸責之詞，不足憑採。

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