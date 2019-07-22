轎車自撞國道護欄 夫婦彈飛

2019-07-22

〔記者吳仁捷／新北報導〕61歲許姓男子昨駕駛小轎車，行經國道一號北上泰山路段自撞護欄，許男與副駕駛座的妻子彈出約3公尺的路面，車頭全毀，其中許男失去意識一度命危，目前仍在救治中，妻子則頭、腳外傷。警方初步排除酒駕，不排除精神不濟，或未注意車前狀況肇禍，將待許男好轉，再釐清肇事原因。

車禍發生在昨上午6時許，國道一號泰山轉接道路段，一輛轎車自撞護欄車頭全毀，護欄遭撞出L型凹陷，現場更散佈碎裂零件；現場人員說，許姓駕駛與副駕駛座的妻子被彈出車外的路面，所幸該路段為兩線道，肇事車輛撞擊護欄後，彈到路中擋住車道，未讓後車追撞釀成二次事故。

妻稱有繫安全帶 警：待釐清

許男現場昏迷失去意識，許妻頭部、左腿撕裂傷，2人急送林口長庚，許男一度命危，到院後狀況穩定。

許妻事後回想，她與丈夫駕車要回泰山住處，她在車上睡著，行經該路段遭遇劇烈碰撞，醒來時已彈在車外。許妻說，夫妻都繫上安全帶，懷疑撞擊力道太大導致都彈飛車外；但國道警方在場發現安全帶已被解開，仍待釐清車禍時是否確實繫上安全帶。

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