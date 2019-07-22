女警官整詐團 對話笑到「併軌」

2019-07-22

〔記者吳昇儒／新北報導〕刑事局打詐女警官韓智先遇到跨國詐騙集團，聊沒幾天就說要與她結婚，她為了解其詐術假裝上當，並稱對方是「隔壁老王」，想讓他知難而退，未料對方竟稱「法老，這是個好名字，我喜歡」，她將這些KUSO對話PO臉書提醒大家，讓網友們笑到「併軌」。

愛情騙子要她準備當第一夫人

韓警官說，自稱華裔英國工程師、有豐厚財力的詐騙集團成員，上週突然加自己臉書好友，每天送上甜言蜜語，聊沒幾天就說要結婚，要自己準備當第一夫人。

她的臉書上貼有許多反詐宣導，對方也沒細看，真不夠專業，於是使出KUSO伎倆。女警官說︰「對了， 親愛的王先生，我可以叫你老王嗎？你知道，在台灣，隔壁老王是個特別親密的稱呼」；未料對方欣然接受，還用簡體字稱「法老，這是個好名字，我喜歡，你吃過早餐嗎」，她看了為之氣結。

回敬隔壁老王 高興接受當法老

她推測此次的詐騙集團成員，應該是來自非洲國家，對方會揣測被害人喜好，利用簡體中文跟被害人對話，關心三餐有沒有吃，接著就是一堆有多愛妳的字句，還能寫成詩；然後營造出，嫁給他就能過好生活的幻覺，甚至要幫妳出機票錢，相約見面，讓人誤以為遇到真愛，實際上是放長線釣大魚，匯給妳的錢也是從別人身上騙來的。

呼籲民眾網路上交友一定要注意，遇到突然加妳好友的男子，聊不到兩、三天就口口聲聲說愛妳，連面都沒有見過，卻在一個禮拜內就說要娶妳回家，完全不合邏輯，千萬別上當受騙。

此外，詐騙集團會把一段文字發給多名被害人，如發現回覆的內容文不對題，可能就是詐騙，趕緊切斷聯繫，並上165查詢。

臉書交友陷阱

韓警官將自己與詐騙集團成員的對話，貼在臉書上，提醒大家不要上當，卻沒想到爆笑的內容讓朋友們笑到併軌。（翻攝自臉書）

詐騙集團成員自稱是香港籍男子，在臉書上向女警官搭訕。（翻攝自臉書）

詐騙集團成員自稱是石油工程師。（翻攝自臉書）

韓警官戲稱對方隔壁老王，詐騙集團被被唬得一愣一愣。（記者吳昇儒攝）

韓警官在對話中，祝對方中元節快樂，詐騙集團成員也完全不知道意思。（翻攝自臉書）

詐騙集團成員利用翻譯軟體翻譯，經常會出現一些文法有問題的字句，韓警官順勢回覆爆笑對話，對方卻完全不知情。（翻攝自臉書）

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