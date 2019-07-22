澳洲打工週薪5萬？ 詐團騙個資

2019-07-22

〔記者姚岳宏／台北報導〕正值畢業生求職旺季，中部陳姓科大畢業生看到澳洲打工度假，薪水每週台幣5萬元的求職訊息，他心動聯絡，對方卻要求找20人才能成團，並先繳交護照及雙證件正本，陳生湊足人數繳交證件，對方又改口要100人，他只好協助上網「徵才」湊人數，有求職者質疑「需收取護照與雙證件正本，這根本是詐騙！」陳生才發現遇詐，趕緊報警。

收集上鉤者的護照與雙證件

刑事局預防科表示，詐騙集團搭上這波求職潮，入侵網路釋放職缺訊息，主打「工作輕鬆、收入優渥」吸收沒有社會歷練的年輕人，使得他們在不知不覺間成為詐欺車手，須特別謹慎。

警方調查，陳姓男大生剛從科技大學工程系畢業，6月底在臉書求職社團看到1則求職訊息，暱稱BOY的男子稱，僅需求職者提供存簿與提款卡，給經營國外博弈公司結算匯兌，租金10日1萬元，提供銀行帳簿本數越多、薪資越高。陳生對提供自己帳戶感不安，以工作與所學無關婉拒。

不料3日後，BOY聲稱媒合到表演公司，要去墨爾本與雪梨搭設舞台的工作，工作類似現正流行的Working Holiday（打工度假），每週薪水新台幣5萬元，要陳姓畢業生再找同學共20人一起出團，並要求先收取這些同行者的護照及雙證件正本等相關資料。

先說20人成團 加碼變百人

陳生透過快遞繳交給BOY共20份證件，沒想到BOY改口說，表演公司擴大演出，需100人方能成團，並請陳生協助上網招募，可折抵機票費，陳生半個月來協助上網湊人數，有求職者質疑有問題，他才恍然大悟。

求職打工作騙陷阱

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法