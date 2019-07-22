「台灣野人」闖民宅怪癖多 全裸煮麵 玩iPad還洗碗

2019-07-22

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕在台灣東南部山區縱橫十幾年的「台灣野人」林金寶，今年4月出獄後，近期又在屏東恆春半島山區出沒，闖入滿州鄉多處民宿、工寮，林嫌怪癖多，甚至被拍下全裸煮麵玩iPad，目前至少有5處民宿、工寮受害，他雖已年過半百，但體格精壯結實，恆春警方已組成「野人」專案小組，將儘快逮捕歸案。

林金寶喜歡自己煮食，不亂吃東西，「真是令人哭笑不得的竊案！」遭林金寶入侵的民宅主人阿民說，林嫌19日暴雨天的下午闖入，洗澡後，在屋內光溜溜地走動，隨後拿菜刀切菜、煮泡麵，還打開抽油煙機，吃飽後動手洗碗、關燈，還玩一下他的iPad，待近3小時離開。

另一處受害民宿主人則說，林嫌到處翻動屋裡的食物，還使用電鍋煮東西吃，被民宿工讀生看到，居然還大剌剌偷走單車、相機逃逸。

10年前在恆春因竊盜案落網被判刑5年多的林金寶，長期在中央山脈的花東及恆春半島區域生活，赤腳赤膊的裝扮曾被取名「台灣野人」、「台灣藍波」，2017年又因竊盜案在花蓮玉里落網，今年4月出獄，又回到熟悉的恆春半島山區。

林金寶2009年9月落網時曾接受本報專訪，提到自己是台東瑞源國中肄業，並非外傳的水中爆破大隊退伍，當兵前當過3年船員，練就結實體格，自1989年離家後都未與家人聯絡，長期在山區「討生活」，自稱酷愛山區風光及波羅蜜多心經，沒有傷人紀錄。

他曾睡在工寮的屋頂，白天會觀察工寮及民宅出入情況，深知警方埋伏地點，觀察到工寮及民宅冰箱有食物，就會想辦法煮來吃，因擔心被下毒或放安眠藥，很少食用居民留下的食物，寧可自己煮飯菜，也是他每次流竄都難被逮到的原因。

恆春警方專案捕野人

恆春警方表示，目前已經組成緝捕「野人」的專案小組，並掌握林金寶的犯案及逃逸路線，許多當年參與過追捕的資深員警都提供「戰術」，提醒山區有工寮或民宅的民眾若有食物遭竊或闖入跡象，儘快報警。

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