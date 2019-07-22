加油刷到15分鐘前車主的卡 無辜女駕駛衰挨告

2019-07-22

〔記者張瑞楨、廖千瑩／綜合報導〕羅姓女子到台中中油直營加油站加1272元的油，並以信用卡支付，未料4天後接獲通知，她刷到張先生的信用卡，對方認為遭盜刷報案，羅女稱，張先生是在她之前約15分鐘，於同一加油站刷卡付油資，她加油後拿出信用卡，沒踏入刷卡區，難道用念力發功？還能刷到別人信用卡，真是匪夷所思。

監視器拍到羅女刷自己卡

警方透過監視器發現，羅女確實刷自己的卡，也沒踏入刷卡區域，如何盜刷？但中油也稱機器沒故障，加油工沒問題，只能交給台中地檢署，由檢方認定。羅小姐則氣憤說，中油死不認錯，把責任往消費者身上推，害她莫名背負詐欺罪與偽造文書罪嫌，身心俱疲又受莫名之罪，她保留對中油的法律追訴權。

羅女保留法律追訴權

羅小姐昨受訪時說，她在6月14日到中油直營的進化路站加油，拿出自己的信用卡，卡號末4碼2676，消費金額1272元，6月18日卻接獲加油站通知，她6月14日11時46分刷卡1272元，卻刷在張先生末4碼1739的信用卡上，張先生是在她之前約15分鐘，於同一加油站刷卡付油資。

她質疑說，加油後她拿出信用卡，沒踏入刷卡區域，難道用念力發功？還能刷到張先生的信用卡上，真是匪夷所思，中油還質疑她沒有核對卡號，「請問，有誰刷卡後會核對卡號？」

羅小姐說，她前往了解原委，代理站長還道歉說，這是加油站疏失，她想付錢，加油站卻以進入偵查階段拒絕，之後中油台中營運處來電，3次都堅稱「刷卡機沒問題，人員操作沒問題」，把責任全推給消費者，警方還以她涉嫌盜刷詐欺與偽造文書罪嫌，傳喚她偵訊做筆錄，做一次還不夠，二分局偵查隊又要她再去做筆錄，她淪為刑事罪犯，惶恐難以入睡，保留對中油的追訴權，未來會找律師研擬精神撫慰金等賠償。

記者實測刷卡加油 無異狀

記者昨走訪該加油站，主管以「有發言人」為由拒絕受訪，記者親自試驗刷卡加油，並無異狀，羅小姐強調，她不怪張先生，但中油死不認錯，導致無辜百姓受冤屈的惡劣態度，她會追究到底，「我不惹事，但也不畏事」，藉此督促中油負起責任並改善，莫讓消費者無辜受害。

中油︰雙方同意補退金額

中油僅表示，警方已同意雙方以信用卡補刷或補退金額，至於哪個環節出問題，待警方釐清。據了解，兩人刷的都是中國信託信用卡，中信銀表示，兩位持卡人都曾打來問，中信銀已把該筆消費列為爭議款項，客戶只需負擔各自刷卡加油部分。

中信銀︰第一次遇到

中信銀說，刷卡機是精誠資訊提供，已聯繫該加油站及設備廠商，釐清原因及提出改善方法，「對中信來說，一個月刷卡筆數有3000萬筆，還是第一次遇過。」

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