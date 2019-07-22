《台北》一年逾200起聚眾鬥毆 近7成在街頭

2019-07-22

〔記者郭安家／台北報導〕台北市議員王浩昨天指出，日前行政院長蘇貞昌主持治安會報時，雖未點名北市街頭暴力犯罪，但根據市警局統計，今年上半年有九十五起聚眾鬥毆，平均不到兩天發生一起；近一年發生二二九起聚眾鬥毆，其中一五四件、近七成發生在街頭，反觀酒店、夜店或KTV的鬥毆都十來件，可見更多案件可能因行車糾紛、街頭糾眾鬧事。

市警局長下令嚴辦 逐案追查妥善處理

市警局回應，北市街頭聚眾鬥毆事件，在六都中屬於相對較平穩地區；局長陳嘉昌為嚴密有效防制，自去年起指示除應嚴辦聚眾鬥毆，更應將街頭非聚眾的偶發零星衝突鬥毆事件列入，逐案查明原因妥善處理，有效防止事後再次率眾尋仇之二次擴大群聚鬥毆事件發生。

最常發生鬥毆案件的，以中山分局的四十四件居冠、占整體十九．二％，大安分局廿六件次之，占十一．四％，信義分局與內湖分局則各有廿五件並列第三，占比十．九％。

王浩說，若分析過去一年同一路段發生三件以上鬥毆事件的地點就有十三處，最常發生聚眾鬥毆的前五大路段，分別為中山區林森北路十六件、大安區忠孝東路四段十三件、中山區錦州街六件、信義區松壽路六件及內湖區麗山街五件。

王浩指出，酒店、夜店聚眾鬥毆，往往會被警方列為重點案件高度關注，但對於其他更常見的鬥毆案件，警方卻視而不見，或僅當作零星個案處理，這也是為什麼警方對特種營業場所進行大規模掃蕩後，雖在短時間內達到成效，但整體鬥毆案件數仍舊居高不下，因為警方搞錯執法方向。

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