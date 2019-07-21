工人墜牧草粉碎機 慘遭絞碎剩大腿骨

2019-07-21

機器一直攪 察覺有異

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣六腳鄉陳瑞珍牧場71歲洪姓工人，昨天下午疑似清理牧草粉碎機時，不慎掉落機器內，整個人被輾碎成肉醬，僅剩一段大腿骨可辨識，死狀甚慘。警方初步研判洪男意外身亡，檢方今天將進行相驗，釐清案情。

跌落多久？沒人知道

據警方了解，自走式牧草粉碎機的平台距離地面約2公尺高，一般會用山貓載運牧草，另用堆高機載運飼料倒入粉碎機攪拌，人不需要到機器上方操作。清理機器上方車斗未完全倒入的牧草時，則須先關閉開關再清理。然而據報案民眾稱，昨天看到粉碎機持續攪拌、運作，才察覺有異，因此洪某跌落的時間有多久？機器是沒關閉或是故障？都待釐清。勞動部職業安全衛生署南區職業安全衛生中心今天將到牧場現勘，調查相關安全設施是否符合規定。

71歲臨工 牧場老經驗

昨天傍晚5點12分，嘉義縣消防局六腳消防分隊獲報，指有人掉落到牧草粉碎機內，救護人員到場後，架梯登上牧草粉碎機進行搜救，發現屍肉與牧草交雜，明顯可見的只有一段大腿骨，以及被機器絞爛的衣服。

警方調查，牧場飼養乳牛，使用粉碎機將牧草粉碎、餵養乳牛，洪男是牧場的臨時工人，以每日計薪方式到牧場幫忙處理牧草，已工作7年多，昨天下午獨自操作粉碎機。由於當時沒有旁人，發生意外時，牧場老闆及其他員工搶救不及。

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