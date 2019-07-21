樓上日夜噪音擾鄰 失眠夫妻蒐證1年獲賠20萬

2019-07-21

〔記者鮑建信／高雄報導〕高雄市林姓夫婦不滿住樓上的謝姓女住戶長期製造噪音，居住品質嚴重受影響，害得夫妻倆需靠藥物入眠，經過馬拉松長達1年多的錄影錄音蒐證，認定證據充分後提告。橋頭地院判謝女賠償20萬元，晚上11點至隔天清晨7點不得製造敲擊、拖地、放水等聲響。

在家從事資源回收 敲擊、拖重物不間斷

據了解，林姓夫婦住在高雄市左營區孟子路一棟大樓4樓，自去年初起，住5樓疑在家從事資源回收工作的謝女，每天從早到晚甚至凌晨時分，不時發出「咚咚」敲擊聲、放水聲、搬動重物聲，甚至有重物掉落地板的撞擊聲等。

不定時的噪音嚴重影響林姓夫婦居住安寧，讓他們快抓狂，認為謝女製造的噪音已達一般人難以容忍標準，居住安寧的人格權受到侵害，基於多次協調無效，提告要求賠償精神慰撫金各12萬元、租借器材及製作光碟等費用5萬元，也要求晚間10點至翌日早上8點不得製造噪音。

謝女稱先前於職場受傷，無法工作，亦無收入，同棟住戶熱心提供她資源回收物，補貼零用，但她起居很正常，晚間10點半入睡，早晨7至8點起床，否認在深夜搬動重物或發出其他吵雜聲音。

23時至清晨7時 判不准製造怪聲

法官開庭，林姓夫婦提出從去年3月以來，連續錄音、錄影至今年5月間的光碟。經院方勘驗，認為確有明顯拖拉物品、放水的水流、東西掉落、連續敲打等令人難以忍受的聲響。

此外，承辦法官調查兩造年度用水量，發現獨居謝女的用水量為林姓夫婦的1.5至2倍，顯然有大量用水情形。法官綜合事證除判決謝女賠償20萬元，並禁止在入夜後相關休息時段發出噪音，還可上訴。

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