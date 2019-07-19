冤判求助無門／黃明芳：我只剩下關到死

2019-07-19

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄男子黃明芳年輕時犯下殺人案被判無期徒刑，服刑十三年假釋出獄後，原本已走向正路，未料意外遭逢竊盜案冤判，雖只被判刑八個月，但假釋遭撤銷，殘忍地面臨回籠服完前案的二十年殘刑，再加上家計等考慮又衝動犯下強盜案，讓他原本的光明新生路再度走進黑暗。黃明芳說：「除了去死，就只剩下關到死！」對他來說，回家，已是條漫漫長路…。

黃明芳認為，自己年少時所犯的錯已經在牢裡受過懲罰，假釋回歸社會後，犯過殺人案的他，只剩下家人不怕他，他自允做事都一步一步來，連要當個正常人都要花幾年的時間。他不時感慨：「如果沒有竊盜？沒有被誣告？沒有被冤判？怎麼會有後面的案件？」

為省錢沒請律師 沒想到人生走上絕路

黃明芳曾向親友透露，一審判竊盜案無罪時，他認為案件已結束，就算案件被上訴到二審也不用怕，因此當時未聘任律師，沒想到為了省錢不請律師的念頭，讓他的人生走上絕路，當二審法官宣判他有罪的那一刻，他只想到「我的兩個孩子該怎麼辦」？

黃明芳認為，明明沒有偷木材，卻被冤判有罪，讓自己只剩兩個選擇，一個是去死，一個是關到死，他有兩個小孩，為了家人，才會衝動地放手一搏「幹一票大的」，就算他被關，至少可以留點錢給老婆、小孩；一個錯念，又再犯下強盜富商案。

冤獄平反協會執行長羅士翔指出，昨宣判結果出爐後，他聯絡黃明芳的妻子，黃妻一直以來都相信丈夫的清白，也說這起竊盜案明明是合夥人之間的糾紛，當初二審法官的錯判，害他們一家人至今無法團圓，心中真的有很多的苦說不出。

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