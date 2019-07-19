二審依越南官方資料 逆轉一審無罪判決

2019-07-19

〔記者張文川／台北報導〕頂新混油案，一審彰化地院宣判時任頂新董事長魏應充等人無罪，二審台中高分院逆轉改判魏應充十五年徒刑，主要差異在於法律的適用範圍及證據的認定，一審採「結果論」認為原料雖有重金屬等成分，但精煉後未必含重金屬，未必不符衛生標準，二審改採「來源論」，認為不能供人食用的原料，當然不能添加在食品中，否則就是犯罪。

一審採結果論判無罪

本案源於魏應充被控二○一二年一月到二○一四年十月擔任頂新製油公司董事長期間，明知越南大幸福公司的油品原料，酸價等指數不合標準，懷疑是以飼料油混充，仍指示部屬評估與大幸福成為戰略夥伴，繼續向其低價購買原料油，進口來台後再精製成食用油對外販售。檢方依違反食品安全衛生管理法、加重詐欺取財、偽造文書等罪起訴，估計不法獲利逾億元。

彰院一審認為，食品衛生管理法中的「攙偽假冒」，須以「有危害人體健康之虞」為要件，而酸價是呈現油脂的新鮮度，國家標準雖制定「成品油」的酸價標準，卻沒有「原料油」的標準，不能以酸價高就認定成品油腐敗變質足以影響健康；一審認為重金屬也能精煉後去除，成品油未必會含重金屬，依此判無罪。

二審則認為，食衛法的規範包括成品和原料，只要攙偽或假冒就是犯罪，法院不需實質判斷原料油或成品油是否危害人體健康；且大幸福原料油欠缺可供人食用的品質，也不得精煉為可食用，再加上越南工商部函覆公文指出，大幸福的證書是製造飼料用油，非食用油脂，原料檢驗也顯示含有鉛等重金屬，酸價高代表鮮度低，不符食用規範，專家也認為會危害人體。

二審採來源論判15年

二審還認為，大幸福提出的檢驗憑證不能證明油脂可供人食用，綜合認定頂新使用的油脂欠缺可供人食用的品質，也無從認定精煉後可供人食用，改判有罪。全案上訴最高法院。

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