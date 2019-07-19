狗綁單車拖行傷重亡 惡飼主送辦

2019-07-19

〔記者王俊忠／台南報導〕年約四十歲的黃姓男子，被控涉嫌於昨日凌晨把所養的中型犬繫綁於腳踏車，讓狗兒隨著他騎車奔跑，有路人發現狗兒四肢破皮流血，路人指責黃男，並將狗兒送醫，可惜狗兒仍傷重不治。黃男辯稱是「遛狗、無虐待意圖」。警方獲報調查後，依違反動物保護法虐待狗兒致死罪嫌將黃男移送台南地檢署偵辦。

網友在臉書PO文表示，行經台南市中華路時看見一名騎士「騎車拖自己的狗跑」，導致狗兒四肢破皮、流血，甚至跑到吐血，責備飼主，飼主死不認錯，放任狗兒失血不願救治。網友強制送狗到醫院，狗因失血過多休克。

網友PO文後，昨凌晨有許多自稱愛護動物人士集結東門派出所關切警方偵辦情形，市府動保處人員到場說明警方一定依法偵辦。一分局表示，民眾到警所關切此案偵辦，並無脫序行為。

據了解，從事服務業的黃姓飼主說，常在晚間帶這隻秋田與獒犬混血的三歲中型犬外出遛狗，昨凌晨也騎著腳踏車外出遛狗，從中華東路一段到二段路邊時，被路人攔下告知他的狗受傷流血才知道，自己很疼愛這隻狗，並非故意虐待。

該隻受虐狗被送到永康區一家動物醫院急救後傷重不治，狗兒四肢腳掌流血、體溫超過四十一度、腹部皮下有出血斑、熱衰竭凝血功能出現障礙。警方初步調查後依違反動物保護法將黃男送辦。

市府動保處表示，就現有證據，飼主已涉違反動物保護法「第五條第二項、第六條或第十二條第一項規定，宰殺、故意傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失」，可處二年以下有期徒刑或拘役，併科二十萬元以上、二百萬元以下罰金。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法