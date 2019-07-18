小珍想證明有實力 淪特種行業「青豆仔」

2019-07-18

〔記者王捷／台南報導〕據了解，小珍15歲那年有蹺家、蹺課紀錄，小珍母親曾請求警方介入協助，因珍母離婚後，本身的工作與人際交往關係，較少時間陪伴小珍，因此母女有些疏離；但珍母的男友對小珍不錯，曾對小珍說可以幫她開一間髮廊，要小珍好好學一技之長，不過小珍個性叛逆，考上高職報到後就沒再去學校，決定「出社會」賺錢。

小珍年輕、沒有專長，因此一投入社會，首先接觸的就是特種行業，他在八大行業認識的友人說，小珍去年間找過不少酒店經紀，應徵多家酒店，曾做過酒吧，但因小珍未滿18歲，在八大行業俗稱「青豆仔」，不管是業者還是經紀人，大都不敢收「青豆仔」，以免吃官司，最後小珍只好投靠部分「不怕死」的傳播妹經紀人。

小珍友人說，傳播妹群組的運作是靠LINE互相call客，小姐有時也轉型擔任經紀人，小珍不定時會從群組接到坐檯機會，因小珍已接觸到毒品，加上年輕人敢玩，自認為能「證明自己比其他人有實力」。

母淚訴：「女兒很乖」

小珍在外的行為不會讓母親知道太多，從未跟母親說她是傳播妹。小珍猝死後，珍母為找出死因請求民代協助，她淚訴：「女兒很乖！」但不曉得發生了什麼事，民代問小珍母親有沒去了解女兒的臉書動態和交友情況，珍母不清楚女兒有無臉書，只知道常有不同男子開車來載女兒去上班。

民代說，小珍騙母親只是到酒吧上班，但經她訪查，小珍其實跟著經紀人在嘉義、高雄、台南等地兼差，疑當傳播妹，有更多情況她不忍心告訴珍母。至於媒介小珍去當傳播妹的經紀人，涉嫌違反兒少性剝削條例，此部分正由台南警方介入調查，警方拒絕說明追查情況。

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