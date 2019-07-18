性愛毒趴命案非第一現場／少女昏迷被扛進飯店 3男撿屍變真屍

2019-07-18

〔記者楊政郡、歐素美、張瑞楨、王捷／綜合報導〕17歲少女小珍（化名）疑參加性愛毒趴猝死，經檢警進一步追查，赫然發覺小珍陳屍的飯店房間並非第一現場，而是她先與6名男子在另一處所轟趴吸毒，眾男見小珍神智不清，再把她「扛到」飯店，至少有3男輪流對她性侵，等到發覺小珍情況不對，「撿屍」變成「真屍」，趕緊整理房間後逃逸。

聲押3男未准 檢抗告

檢警追查，6男在10多個小時中不斷進出飯店房間，舉止怪異，且房間已被刻意整理過，小珍遺體被發現時已出現屍斑，顯示死亡多時，恐剛被扛進飯店不久就斷氣，全案待查疑點極多。檢警傳喚6男，3人承認與小珍性交，台中地檢署檢察官劉文賓認定案情重大，依乘機性交、遺棄致死等罪聲請羈押3人，不過台中地院法官顏銀秋認為證據不足，全部裁定請回，檢方已提起抗告。

此外，小珍瞞著母親擔任傳播妹，幕後幫她安排「跑趴」的經紀人得知小珍死亡，立刻將報班群組內的小姐都踢出群組，自己的LINE帳號也改了名字、換照片避風頭；警方正追緝經紀人。

小珍本月11日從台南北上到台中跑趴，13日加入該6男的毒品性愛趴，眾人吸毒喝酒狂歡後，小珍約於14日凌晨零時開始意識不清，6男幾乎是用抬著移到台中市豐原區該家商務飯店505號房，直至當天傍晚5時30分，飯店員工發覺未退房，進房驚見小珍衣衫不整地陳屍床上，當時她上半身僅著小可愛，下身用被單蓋著，小珍私人物品及褲子等物，則被刻意整理，留在床頭櫃。

經調閱監視器，發覺眾男多次進出房間，約下午2時至4時陸續離開，檢警懷疑第一現場應距離飯店不遠，可能是摩鐵或夜店包廂，此部分還在查。

檢警15日傳喚6男，2人涉入輕微先被請回，另4人中，何姓、莊姓、吳姓男子承認與小珍性交，也承認帶毒品施用，他們宣稱小珍自己也有帶毒品參加毒趴，說詞是否屬實有待釐清；此外，3男否認強制性交，辯稱是性愛毒趴。

1男掌鏡拍性愛片 交保

檢方查出，其中賴姓男子在旁掌鏡拍攝性愛影片，賴男獲檢方3萬元交保。何男3人因涉案重大，被檢方依乘機性交等罪聲押，另依兒童及少年性剝削防制條例偵辦共犯；但3男均獲法官裁定請回。

檢方昨天解剖大體，小珍母親與弟弟由數名友人陪同到場，不發一語。飯店員工說，飯店住宿人數有管制，不可能在該飯店開性愛趴。

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