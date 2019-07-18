母親走失24年 麻豆警助女尋回

2019-07-18

〔記者楊金城／台南報導〕七十六歲楊姓老婦從彰化走失，被高雄市社會局安置照顧至今廿四年，身分始終成謎，本月初才被台南麻豆警方解開謎團，協助楊婦的女兒到高雄尋母，楊婦女兒激動地說「找到媽媽了」，終於完成父親的遺願。

12年前被宣告死亡 如今起死回生

由於楊婦在十二年前已被法院宣告死亡，楊婦的張姓家人將先申請楊婦的身分「起死回生」，再商議安排回彰化就養事宜。

因精神疾病無法溝通 被安置迄今

台南警界「尋人高手」、麻豆派出所巡佐吳孟宇，在警方的協尋與身分不明系統查得一筆通報資料，高雄市社會局安置的楊婦，當年被發現的時間及地點均不詳，因楊婦身上沒有攜帶證件、也因精神疾病無法溝通，查無身分，而被安置照顧迄今。

經吳員逐一過濾失蹤人口歷史報案紀錄，歷經一個月時間，比對上百筆資料，最終查得一筆民國八十四年一月在彰化縣走失的訊息，吳員親到高雄查訪楊婦，經聯繫住在彰化的楊婦女兒出面指認後，婦人的身分才終於揭曉。

原來卅二年次的楊婦，廿四年前、五十二歲時因精神疾病走失，不知去向，家人報案失蹤人口、發出尋人啟事都遍尋不著。

楊婦的女兒對於麻豆警方能協助找回母親十分感激，並在七月上旬與吳孟宇南下前往機構尋母，不捨心情全寫在臉上，她說，終於完成父親臨終前的遺願，要父親別擔心，會好好照顧母親。

麻豆警分局長楊慶裕表示，在警政和社政共同努力下，讓原本有缺角的家庭可以團聚，有盡孝的機會，沒有遺憾。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法