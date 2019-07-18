遺產助拿5億 就分1億

2019-07-18

〔記者楊國文／台北報導〕家臣出手助獲五億遺產，富商女兒不給巨額酬勞，法院判須給付！

富商女旅居加拿大 找父親助手爭產

石鑫開發公司創辦人林昭元六年前過世，留下大筆遺產，旅居加拿大的女兒擔心分不到財產，遂和父親生前得力助手王男簽約，承諾王男若提供資料幫她拿到遺產就付一億元當酬勞，不料林女取得五億多元遺產後，卻堅稱僅拿到三百九十七萬元，及該契約「違反善良風俗」拒絕支付，王男氣得提告，高院更一審昨判王男勝訴，林女應支付一億元酬勞和違約金一千萬元。

已過世富商林昭元來自嘉義新港，是佃農之子，從小家貧，年輕時北上發展，事業有成後常回饋鄉里，捐助新港國小教育基金會近千萬元，長達十五年；當林八十三歲過世，師生為感念他，籌辦感恩音樂會，大潭鄉親還以其名設立「昭元食堂」供餐給社區長者，成為佳話。

林昭元創立石鑫開發，從事建材、食品加工，王男是他的得力助手，林翁二○一三年過世，家族發生遺產爭訟風波。

王男提告說，曾協助林翁處理投資開發事宜，當初他答應幫林的女兒取得更多遺產，雙方在施姓律師見證下簽合約，林女答應事成付他一億元，若違約得加付一成違約金。二○一四年八月，林家家族會議達成共識，林女取得五億多元，她卻翻臉不認人，才提告要求林女履約。

女獲遺產翻臉不認帳 判付家臣1.1億

林女則說，王男當初浮報父親的遺產範圍，佯稱可讓她取得近五億元遺產，但她最後只分到三百九十七萬元，而且父親去世後王男應盡忠誠義務，怎可趁家族遺產爭訟之際，牟取巨額酬勞，該契約已違反善良風俗而無效。施姓律師證稱，雙方未明確預估可取得多少遺產，依合約，不管拿到多少遺產都要依約支付報酬。

高院更審發現，依據林女從家族簽收遺產分割協議書取得的資產，最後登記在林女名下的財產，包括雙北市土地持分、銀行內存款等約五億元，加上石鑫開發等公司股份約三百九十七萬元，因此林女應依約支付一億元酬勞、一千萬元違約金給王男；至於林女主張契約違反善良風俗而無效，則遭駁回。

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