酒駕撞死晨運嬤／欣欣環保離譜員工 4度酒駕不止1人

2019-07-17

受害家屬控 管理鬆散是共犯

〔記者張瑞楨、張菁雅／台中報導〕欣欣環保工程公司員工張茗貴酒後開垃圾車撞死晨運阿嬤，據了解，欣欣環保工程公司員工酒後開垃圾車肇事已不是第一次，2013年間就發生林姓員工酒後開垃圾車擦撞路邊汽車，離譜的是，林男竟也是第4度酒駕。死者家屬昨批該公司管理鬆散，根本是「共犯」、「無良企業」，而市府也監督不周；台中市環保局卻說，清潔公司的清運許可證只規範環保專責人員與機具，司機酒駕行為應依監理法規與交通法規處理。

記者查閱資訊，欣欣環保工程公司近年承攬不少政府工程，包括台中市政府等單位。記者昨二度走訪該公司，女職員請示後，以「不知道」回應，隨即關上大門。

欣欣環保上一次發生員工酒駕事件，是一名林姓隨車男助手，酒後與魏姓司機清運垃圾，垃圾車駛入巷弄，林不願挪機車，反而趁魏男下車查看動線時，越俎代庖駕駛垃圾車，卻擦撞路旁汽車；因林男是第4次酒駕，法官認為他4犯應入獄反省，依公共危險罪判刑7月。

台中市環保局主秘商文麟說，環保局核發清潔公司的清運許可證前，會審查其環保專責人員及清除處理機具是否符合規定，業者拿到許可證後，要找駕駛垃圾車的司機，這部分不在許可證範圍內；環保局長吳志超說，應該思考將來如何在民間垃圾車司機的管理上，做適當規範。台中市警局局長楊源明說，警察局不涉及管理層面，警方無法針對某個行業的車輛加強臨檢酒駕。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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