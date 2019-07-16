「房地產夫妻」上電視受訪 元配打臉求償勝訴

2019-07-16

〔記者溫于德／台北報導〕已婚的陳姓遊艇船主被控與賀姓女友人以「房地產夫妻」名義，公開上電視受訪，遊艇名稱更與兩人姓名有關，賀女還在陳男的50歲慶生會上，於眾親友面前宣告「我是禮物」，導致元配無法忍受，求償精神慰撫金200萬元。士林地院認定兩人侵害配偶權，判決應連帶賠償元配40萬元。

陳男與元配結婚21年，婚後育有一雙兒女，但元配指控，陳婚後漸露粗暴性格且外遇，讓身無分文的她為了子女與家庭，只能痛苦隱忍，盼陳有朝一日回心轉意。

鏡頭前牽手、擁抱 其實是婚外情

然而元配後來發現，賀姓女友人明知丈夫已婚，前年10月15日仍與丈夫公開上電視，以「房地產夫妻」名義受訪，並在鏡頭前牽手、擁抱，之後更經常一起出國、航海、唱歌等，且在陳的慶生會上宣告「我是禮物」，還將照片張貼在個人臉書上。

被告兩人的共同委任律師辯稱，陳男早在認識賀女之前已與元配分居，夫妻鮮少有交集；而兩人在2009年因工作認識，又因個性相合而成為工作夥伴與朋友，並將各自子女介紹給對方認識。

關於電視節目錄製，律師解釋，陳、賀純粹推廣兩人從事的遊艇出租業，且該節目內容與流程是由電視台安排，兩人在節目中並無任何親密踰矩行為；至於賀在臉書上的照片與貼文，或為宣傳出租遊艇，或為與親友公開活動，否認逾越普通朋友交往範圍。

法院勘驗影片發現，畫面右上標題為「房地產夫妻愛上海全家出動水上遨遊」，下方字幕則為「幾年前，陳老闆夫妻倆」，且被告兩人在畫面中牽手走向遊艇，示範操作遊艇，並比肩坐在遊艇船艙餐桌旁，共同翻閱雜誌，認為兩人互動方式親密、自然。

法院同時向電視台確認後得知，電視台並不會安排兩人在影片中互動方式，可見兩人是自然互動、並非被動配合，另觀察賀女臉書內容，認定兩人互動具相當親暱程度，基於兩人侵害配偶權，判決應連帶賠償40萬元，可上訴。

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