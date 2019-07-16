通緝犯拒捕砍2警 警轟2槍制伏

2019-07-16

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市警中正二分局泉州所警員溫皓翔及李陏恩，前天深夜巡邏時發現沈姓詐欺通緝犯身影，沈男突然亮出水果刀拒捕，李員奪刀時，身形壯碩的沈男還張口咬人，溫員也被劃傷手臂，溫員情急下朝沈的腿部開2槍制伏；警方訊後將沈解送歸案，並追究妨害公務與殺人未遂罪責。

警方調查，30歲沈男是詐騙集團車手，涉及多起詐欺案，法院判決入監服刑，他沒入監成為通緝犯，並曾向中正二分局泉州所員警嗆聲「抓不到我！」警方將他列為重點查緝對象。

前天深夜11點半，泉州所32歲警員溫皓翔及21歲警員李陏恩，巡邏經台北市莒光路發現沈的機車。沒多久，見他從住家走出來，員警上前逮人，沈拿出水果刀拒捕，還跑進住家公寓地下室躲避。

2警追上噴灑辣椒水制止，沈忽然發狂，拿刀胡亂揮舞企圖逼退員警；2警上前壓制，但沈身形壯碩不斷抵抗，趁李員奪刀時張口咬人，溫員也被劃傷手臂。

溫員見情況不對，擔心沈恐拿刀殺害同仁，情急之下拿槍朝沈的腿部開2槍制伏，並呼叫支援警力。

警方說，沈左大腿與右小腿中彈送醫，沒有生命危險；溫員右手臂與臉頰受傷，李員左手虎口與腳部受傷。

開槍的溫員說，他當下發現用辣椒水無效、自己與李員都受傷，再不制止恐賠上自己與李、甚至周遭民眾的性命安全，只好開槍，畢竟維護治安是警察天職。

警政署長陳家欽與台北市警察局長陳嘉昌昨先後慰問受傷員警，除肯定兩人認真執勤、維護治安，也對他們大膽且正確使用槍械，及時化解危機表示肯定，並強調警政高層鼓勵同仁正確用槍，也希望民眾給予肯定與支持。

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