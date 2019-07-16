大膽！ 在刑事局中打前設洗錢水房

2019-07-16

〔記者許國楨／台中報導〕具電腦工程師背景的張姓男子，找來白牌司機及酒店小姐組成「水房集團」，替不法集團非法匯兌洗錢，張嫌被逮後，改由朱姓男子操盤，警方日前逮捕朱男等13名共犯，初步清查，該集團光10個月就洗錢高達5億6000多萬元，獲利5600多萬元。

以50歲張男為首的地下匯兌洗錢集團，發現白牌司機可到處開車，方便交收贓款掩人耳目，透過週薪一萬元及額外的高額獎金利誘加入，並至台中市海七酒店尋找具會計頭腦的小姐，以高額獎金制度誘使加入組成水房集團，專門替詐欺及簽賭等犯罪集團進行非法匯兌洗錢。

追查過程中，警方發現該水房據點竟設在刑事局中部打擊犯罪中心對面不遠、同樣位在西屯區逢大路上的大鵬新村國宅內，去年底發動搜索時，僅逮獲因涉廢棄物清理法等案件被通緝的張嫌並查扣帳冊，全案移送並解送歸案，經清查帳冊發現，該集團光去年10個月的洗錢金額就高達5億6000多萬元，不法獲利5600多萬元。

而張嫌入監後，該集團改由旗下40歲朱姓男子操盤，他另起爐灶在台中市中區中華路設置據點，但平日成員分散各處逃避查緝，警方10日拘提逮捕朱男在內的7男6女共13名共犯，並查扣兩輛疑使用犯罪所得購買的賓士車及多項3C設備、帳冊等贓證物，訊後依詐欺、違反洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌送辦。

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