台灣刑責較輕 6韓人跨國架簽賭網

2019-07-16

〔記者楊政郡／台中報導〕李姓等6名韓國籍男子利用網路無國界的特性，來台中在中科園區租屋，設置WB線上運動簽賭網站，以MLB、NBA與韓國職棒等賽事為標的，專供韓國國內民眾下注，會員逾5千人，在台經營2個多月，賭金就高達250億韓元（約6億7千萬台幣），警方逮捕6名韓國人，依賭博罪嫌起訴，被逮的韓國人將在台服刑或赦免後驅逐出境。

專供韓人下注 會員逾5千

李姓、辛姓等韓國籍男子，經多次來台勘查，今年2月在台中市西屯區的中科園區租屋設點，架設「Home Shoping Mille」、WB線上運動簽賭網站，以MLB、NBA與韓國職棒等賽事為標的，招攬韓國人下注。

經營2月 賭金達6.7億

檢警在4月24日逮捕李姓、辛姓等6名韓籍男子到案，初步清查韓籍會員近6千人，每日賭金約6千萬韓元（約160萬台幣），迄今賭金已高達250億韓元（約6億7千萬台幣）。

檢方查出，該賭博集團以出國旅遊兼賺大錢為號召，招攬李姓男子等人來台管理網站，他們領的是固定薪資，每月300萬至500萬韓元，總計6人已領到折合新台幣140萬餘元的薪水。

檢警表示，韓國賭博罪處5年以下徒刑，反觀台灣是3年以下，且得判拘役或易科罰金，刑責相對較輕，加上網路無國界，於是韓國人躲到台灣來犯罪。

賭博罪起訴 服刑後逐出境

被逮韓國人提到台灣治安較好，而且離韓國近，該集團前年開始派員入境勘查，而他們不到日本是因為日本租房困難，且對外國租客特別嚴格，相對台灣租房容易多了。

檢方指出，這6人以賭博罪嫌起訴，將於我國服刑結束或赦免後驅逐出境。

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