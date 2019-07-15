驚爆！愛女教唆男友殺母 父痛哭︰不可能

2019-07-15

〔記者蔡清華、洪定宏／高雄報導〕高雄市大社區王姓婦人命案出現重大轉折，王婦前天與19歲鄭姓女兒上街買菜，被鄭女的21歲男友韓沅彬刺死後，韓男載鄭女逃亡4小時後落網，檢方進一步訊問韓男與鄭女，雙方都坦承，是鄭女涉嫌教唆韓男殺害王婦，兩人昨天均被法院裁准收押。

情侶坦承 被羈押禁見

46歲王姓婦人前天上午與鄭女到大社區金龍路果菜市場買菜，鄭女的男友韓沅彬突然現身要將她載走，原本就反對2人交往的王婦立即阻止，未料韓男竟持水果刀刺傷其左臉頰，王婦送醫不治。目擊者指出，鄭女目睹母親被殺，卻未上前查看，還與男友揚長而去，直呼「非常冷血！」

監視器拍到韓嫌買刀

但根據監視器畫面，鄭女案發後一度與凶嫌發生爭執，蹲坐一旁，疑似被男友被動載離開現場，到案後才知母親身亡，十分難過。且韓男被拍到案發前一天，戴口罩進入大社區中山路某賣場購買1把40元水果刀，因此警方一開始只將鄭女列為關係人。

不過到前晚，案情出現大轉折，檢方從通聯紀錄發現，鄭女將陪同母親前往市場行蹤預先知會男友，並不斷告知男友母女所在位置，顯示與男友可能共謀犯案，進一步訊問凶嫌與鄭女，雙方都坦承，因母親反對他們交往，是鄭女教唆男友行凶，前晚橋頭檢方將鄭女與韓男聲請羈押。

橋頭地院羈押庭法官認定，韓男涉犯殺人罪、鄭女涉犯殺害直系血親尊親屬罪嫌均屬重大，兩人針對犯案流程供述尚有不同，還曾就如何躲避追緝進行討論，可能有勾串證詞之虞，考量犯罪流程、手段認侵害社會危險性重大，裁定羈押禁見。

警方表示，韓男與鄭女7年前透過網路結識並墜入情網，王婦反對兩人交往，認為韓男「又黑又小」且沒穩定工作。

王婦的鄭姓丈夫前晚到警局了解狀況，無法接受愛女勾結男友殺死妻子的殘酷事實，幾乎整夜未睡，哀鳴不已。他昨接受媒體採訪時強調，女兒不可能教唆或與凶嫌合謀殺母。

鄭女的祖父不知道孫女交男朋友，沒看過韓男，認為孫女很單純。

附近鄰居表示，王婦的女兒是獨生女，因丈夫在果菜市場工作，平日較忙，都由王婦照顧，無論上學或外出，都是王婦搭載，鄭女畢業至今尚未工作，王婦對外說女兒準備考駕照。

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