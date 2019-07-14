妻捲700萬跑了 夫痴等20年才離

2019-07-14

希望破滅 接受事實

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣頭份市男子阿忠（化名），1991年與女子小錢（化名）締結第二春，小錢婚後8年，竟前往銀行將阿忠所有的定存解約領走約700萬元，隨即不告而別。阿忠未追究小錢盜領存款刑責，反而癡心苦等20年。無奈始終盼不回小錢回頭，只好向苗栗地方法院訴請離婚獲准。

阿忠說，小錢較為貪杯，婚後時常酒後與他發生爭執，甚至主動挑起事端，幸好他與前妻所生兒子多次阻擋，才未爆發更激烈衝突。

後來阿忠較少給小錢零用錢，避免她拿去買酒喝，引發小錢不滿。1999年，小錢再度伸手向阿忠索取零用錢不成，兩人又發生口角，小錢偷走阿忠存摺、印章，到銀行提光阿忠全部存款約700萬。

阿忠與前妻所生的兒子庭訊時作證說，小錢領走父親存款後就不曾回家，家人透過許多方式都無法聯絡到她。小錢也從未聯繫夫家，不曾擔心家中經濟狀況而寄來生活費等，大家都很失望、痛心。

未追究刑責 還備案協尋

但阿忠無法忘懷夫妻情分，還到派出所備案協尋妻子，且未追究小錢盜領存款刑責，只希望小錢返家。

法官判准離婚

然而阿忠癡情苦等約20年，最終仍盼不回小錢，才看破情關，向地院訴請離婚。法官認為，依社會一般觀念，任何人處於相同情況下，均難以繼續維持婚姻生活，且造成婚姻關係破裂主因是小錢所致，故判准離婚。

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