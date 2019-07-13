1人救6孩3家庭 潮牌老闆力竭溺斃

2019-07-13

親友一行17人 坪林戲水

〔記者陳薏云、翁聿煌、吳仁捷／新北報導〕37歲潮衣網拍店老闆黃詩文前天帶著妻小、親友到新北市坪林戲水，不料遇上溪水暴漲，僅著泳褲的黃男奮不顧身下水，將自己及友人的兒女共4人拉到岩石上，回頭繼續搶救遭沖走的2名姪女，但3人被沖到600公尺外的下游，黃男體力不支葬身溪中，2名姪女被民宿老闆的兒子救起。

察覺水位上漲 下水救援

黃男前天帶著妻小及哥哥的小孩，與林姓男友人一家共17人到映象之旅露營區住宿，下午3時到溪中戲水，上游黑龍潭溪水暴漲，黃男原在岸邊看顧6名戲水孩童，察覺水位上漲，混濁溪水從上游沖來，立刻下水救援。

救回4人 回頭再救2姪女

黃男先將12歲兒子、15歲女兒，以及友人的14歲兒子、13歲女兒救上岩石。轉頭發現18歲及9歲2名姪女遭沖走，黃男無任何安全裝備，仍奮不顧身跳入溪中救人，他雖努力抓緊姪女，仍被強大溪流沖散。

民宿少東一度抓住他...

消防人員先在下游虎寮潭發現黃男的2名姪女，透過露營區老闆兒子鄭男幫忙，將2人救上岸，但已不見黃男蹤跡；消防員另將困在大石上的孩童及1名釣客救起，並設攔截索及利用空拍機搜索，昨上午7時許發現黃男遺體。鄭男回憶道，將黃男的2名姪女救起後，還有看到黃男沉浮水中，伸手企圖抓住他的身體，但沒有衣物可施力，黃男就遭溪水滅頂。

新北市消防局呼籲，在溪流玩水應穿救生衣、軟式頭盔，以免溪流暴漲時遭滅頂或碰撞受傷。

近日暴雨 三峽也險釀禍

昨下午新北市三峽區八安大橋下，也發生一名怪手司機施工時被溪水困住，隨後被消防人員救起。

表格

黃男的遺體被打撈上岸，親友在一旁悲痛萬分。（記者陳薏云翻攝）

消防人員使用拋繩成功救起受困的孩童。（記者陳薏云翻攝）

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